"Опасный прецедент": у уральского СМИ отсудили 15 млн рублей за перепечатку новости

В Чечне суд взыскал с уральского издания URA.RU беспрецедентную сумму в качестве компенсации морального вреда. Речь идет о 15 млн рублей. Эксперты называют это "опасным прецедентом".

Как сообщается на сайте издания, в суд обратился экс-прокурор, сын экс-главы Пенсионного фонда республики Мурат Залзаев. Причиной стала публикация об аварии, произошедшей 26 августа 2017 года в Грозном: столкнулись Toyota Camry, за рулем которой, якобы, находился Залзаев, и LADA Priora. Двое ехавших в "Ладе" людей скончались от травм и ожогов, а Залзаев, предположительно, с черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу.

При этом URA.RU написало новость на основе информации Telegram-канала Mash, опубликовавшего видео с места аварии, и сообщения Russia Today, которое ссылалось на МЧС Чечни. В ходе следствия было установлено, что Мурат Залзаев не виновен в аварии, но издание этого и не утверждало, только сообщив о факте ДТП.

После прекращения уголовного дела о ДТП экс-прокурор обратился с иском в суд: он потребовал признать опубликованные сведения не соответствующими действительности и взыскать с "Сибирско-Уральской медиакомпании" (учредителя URA.RU) 24 млн рублей морального вреда (из расчета по 60 тысяч рублей за 339 дней нахождения новости на сайте издания).

В итоге суд удовлетворил требования Залзаева, снизив лишь размер морального ущерба до 15 млн рублей. Юристы агентства подали апелляцию, Верховный суд Чечни рассмотрит ее 18 февраля.

По мнению экспертов, если решение по делу "Залзаев против URA.RU" не изменится в последующих инстанциях, это создает очень опасный прецедент: теперь любой, кто докажет, что о нем были опубликованы недостоверные сведения, сможет по решению суда закрыть неугодное ему СМИ. Для многих редакций взыскание такой суммы будет означать банкротство.