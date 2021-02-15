"Опасный прецедент": у уральского СМИ отсудили 15 млн рублей за перепечатку новости

15 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин, Проскурина и зарплаты учёных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО В России Северо-Кавказский ФО
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

"Опасный прецедент": у уральского СМИ отсудили 15 млн рублей за перепечатку новости

В Чечне суд взыскал с уральского издания URA.RU беспрецедентную сумму в качестве компенсации морального вреда. Речь идет о 15 млн рублей. Эксперты называют это "опасным прецедентом".
Читайте также:

Как сообщается на сайте издания, в суд обратился экс-прокурор, сын экс-главы Пенсионного фонда республики Мурат Залзаев. Причиной стала публикация об аварии, произошедшей 26 августа 2017 года в Грозном: столкнулись Toyota Camry, за рулем которой, якобы, находился Залзаев, и LADA Priora. Двое ехавших в "Ладе" людей скончались от травм и ожогов, а Залзаев, предположительно, с черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу.

При этом URA.RU написало новость на основе информации Telegram-канала Mash, опубликовавшего видео с места аварии, и сообщения Russia Today, которое ссылалось на МЧС Чечни. В ходе следствия было установлено, что Мурат Залзаев не виновен в аварии, но издание этого и не утверждало, только сообщив о факте ДТП.

После прекращения уголовного дела о ДТП экс-прокурор обратился с иском в суд: он потребовал признать опубликованные сведения не соответствующими действительности и взыскать с "Сибирско-Уральской медиакомпании" (учредителя URA.RU) 24 млн рублей морального вреда (из расчета по 60 тысяч рублей за 339 дней нахождения новости на сайте издания).

В итоге суд удовлетворил требования Залзаева, снизив лишь размер морального ущерба до 15 млн рублей. Юристы агентства подали апелляцию, Верховный суд Чечни рассмотрит ее 18 февраля.

По мнению экспертов, если решение по делу "Залзаев против URA.RU" не изменится в последующих инстанциях, это создает очень опасный прецедент: теперь любой, кто докажет, что о нем были опубликованы недостоверные сведения, сможет по решению суда закрыть неугодное ему СМИ. Для многих редакций взыскание такой суммы будет означать банкротство.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Опасный прецедент": у уральского СМИ отсудили 15 млн рублей за перепечатку новости

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: суд, СМИ, новость, иск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети