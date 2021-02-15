Губернатор Прикамья возглавил наблюдательный совет ПГНИУ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин возглавил наблюдательный совет Пермского государственного научно-исследовательского университета (ПГНИУ), сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

По словам Махонина, руководить наблюдательным советом вуза - ответственная работа, которая направлена на развитие старейшего университета на Урале.

"Одна из ключевых задач регионального правительства – создавать условия для образования и реализации молодежи в Пермском крае. Без качественного высшего образования этого не достичь. Поэтому мы должны смотреть на десятилетия вперед и разработать стратегию развития университета на ближайшие 10 лет. Важно подойти к этому вопросу комплексно, чтобы не только помочь ему сохранить нынешние лидирующие позиции, но и усилить их, вывести университет на новый уровень, сделать наше высшее образование еще более конкурентоспособным. Здесь и укрепление материально-технической базы, и развитие научно-исследовательской деятельности. Впереди очень много работы. Уверен, мы справимся с поставленными задачами. Желаю нам в этом успехов", - заявил он.

Вуз будет двигаться в сторону индивидуализации образовательных траекторий. При этом отдельное внимание будет уделяться формированию и развитию предпринимательских компетенций выпускников, что особенно важно в контексте взаимодействия с индустриальными партнерами. Пермский университет будет создавать условия, которые позволят студентам с первого курса включиться в проектную деятельность, разрабатывать стартапы или социальные проекты.

Члены правления также рекомендовали к назначению на должность ректора нынешнего и. о. ректора Дмитрия Красильникова. Это решение будет направлено в Министерство науки и высшего образования РФ.