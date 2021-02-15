СМИ: Около десяти генералов написали рапорты об увольнении из Росгвардии

Около десяти генералов в последнее время подали рапорты об увольнении из Росгвардии, сообщает "Коммерсантъ".

По данным источников издания, часть генералов уходят в связи с выслугой лет или на пенсию, остальные — вследствие реорганизации внутри службы и сокращения генеральских должностей.

Отставников называют членами команды нынешнего временно исполняющего обязанности главы Дагестана Сергея Меликова. До октября прошлого года он был первым заместителем главы Росгвардии.

Отставные генералы могут войти в команду Меликова на его нынешнем посту, пишет издание.

Увольнения произошли на фоне скандала с уголовным делом против бывшего заместителя директора Росгвардии по тылу Сергея Милейко. Генерал-лейтенант обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Газета отмечает, что карьера Милейко связана с именем Меликова, который определял кадровую политику службы.

В 2019 году два заместителя главы Росгвардии Виктора Золотова - генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейко – подали раппорты об увольнении.

По версии источника "Коммерсанта", предполагаемый уход генералов связан с претензиями, которые возникли у проверяющих к работе тыловых служб Росгвардии. Якобы генерал Меликов пытался отстоять Сергея Милейко, а когда из этого ничего не вышло, решил уйти вместе с ним.