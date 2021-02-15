В Свердловской области ожидаются 38-градусные морозы

На этой неделе в Свердловской области прогнозируется аномально холодная погода. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

По информации синоптиков, с 16 по 20 февраля на Среднем Урале среднесуточная температура воздуха будет на 7 градусов ниже климатической нормы. Местами она может опускаться до -38°С.

В связи с этим свердловские спасатели напоминают о рисках, связанных с низкими температурами. Если будет нужна помощь, следует звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону "101".

Аномальные морозы уже приходили в Свердловскую область в январе. Тогда в ведомстве давали советы, как пережить сильные холода.