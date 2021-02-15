Криптовалюту могут признать имуществом и обложить налогом ее оборот

Цифровую валюту могут признать имуществом, а доходы от операций с ней станут облагать налогом на прибыль или НДФЛ. Соответствующий проект правительственных поправок в Налоговый кодекс планируется рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний Госдумы.

Операции, связанные с обращением криптовалюты, не будут признаваться объектом обложения НДС. Но граждане или организации, имеющие право распоряжаться цифровой валютой, учитываемой на электронных кошельках, будут обязаны сообщать в налоговые органы о таком праве, обороте средств и остатке, если сумма поступлений или списаний криптовалюты за год превысит 600 тысяч рублей, как и в случае с обычными деньгами, согласно "антиотмывочному" закону, который вступил в силу 10 января.

В случае непредоставления или искажения сведений будет штраф. Он составит до 40% от суммы неуплаченного налога, сообщает "Парламентская газета".

Экономист Валентин Катасонов ранее отмечал, что за криптовалютами стоят "хозяева денег" - анонимные акционеры ФРС. Они преследуют цель отменить наличные деньги, контролировать людей и установить через это свою тотальную власть.