15 Февраля 2021
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Экономика В России
биткойн, криптовалюта (2017) | Фото:www.crypto-wallet.ru

Криптовалюту могут признать имуществом и обложить налогом ее оборот

Цифровую валюту могут признать имуществом, а доходы от операций с ней станут облагать налогом на прибыль или НДФЛ. Соответствующий проект правительственных поправок в Налоговый кодекс планируется рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний Госдумы.
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Операции, связанные с обращением криптовалюты, не будут признаваться объектом обложения НДС. Но граждане или организации, имеющие право распоряжаться цифровой валютой, учитываемой на электронных кошельках, будут обязаны сообщать в налоговые органы о таком праве, обороте средств и остатке, если сумма поступлений или списаний криптовалюты за год превысит 600 тысяч рублей, как и в случае с обычными деньгами, согласно "антиотмывочному" закону, который вступил в силу 10 января.

В случае непредоставления или искажения сведений будет штраф. Он составит до 40% от суммы неуплаченного налога, сообщает "Парламентская газета".

Экономист Валентин Катасонов ранее отмечал, что за криптовалютами стоят "хозяева денег" - анонимные акционеры ФРС. Они преследуют цель отменить наличные деньги, контролировать людей и установить через это свою тотальную власть.

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Криптовалюту могут признать имуществом и обложить налогом ее оборот

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Теги: криптовалюта, налог



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