15 Февраля 2021
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Политика В России За рубежом
(2004) | Фото

Ровно 32 года назад завершился вывод советских войск из Афганистана

15 февраля в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 году официально завершился вывод советских войск из Афганистана. Дата отмечается с 2011 года.

С той войны не вернулись домой 15 тысяч советских солдат и офицеров. Либеральные деятели, антисоветчики и русофобы считают ее доказательством "агрессии" СССР и России. Патриотически настроенные люди в основном признают ошибки, допущенные при вводе войск в Афганистан и ведении там боевых действий, но отрицают агрессивные намерения и указывают на защиту интересов Родины у наших границ.

В боевых действиях на территории Афганистана приняли участие более 650 тысяч военнослужащих и 200 тысяч вольнонаемных граждан СССР.

Историк Андрей Фурсов считает, что решение о вводе войск в Афганистан было продавлено группой главы КГБ Юрия Андропова и было обусловлено ведомственными интересами. При этом он отмечает важное историческое значение той войны. Оно состоит в том, что до этого США и СССР пытались создать на контролируемых территориях общество модерна. В Афганистане же США впервые сделали ставку на радиальные силы, ориентирующиеся на футуроархаику.

15 февраля вспоминают также других российских военнослужащих, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами России. Это, в частности, войны в Корее, Вьетнаме, Египте, Мозамбике, Анголе, Сирии, Абхазии, Южной Осетии. Всего в боевых действиях за рубежом приняли участие более 1,5 млн россиян, погибли более 25 тысяч человек.

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Ровно 32 года назад завершился вывод советских войск из Афганистана

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Теги: Афгантистан, вывод войск



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