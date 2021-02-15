В Свердловской области на людей обрушилась кровля заброшенного предприятия

В поселке Бисерть двое пробрались на территорию бывшего промышленного предприятия с целью произвести разборку металлических конструкций. Во время противоправных действий, произошло обрушение кровли заброшенного здания, в результате чего один из жителей поселка погиб.

Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, какой-либо информации о втором мужчине нет. На месте происшествия производится разбор образовавшегося завала с использованием техники. Организовано проведение доследственной проверки.

Следователи осматривают место происшествия и устанавливают возможных очевидцев. Помимо этого также опрашиваются представители предприятия, в ведении которого находится данное здание.

Здание является бывшим цехом местного предприятия, находящегося в процедуре банкротства. В настоящее время цех, в котором произошло обрушение кровли, находится в муниципальной собственности.