Суд оставил без изменения приговор южноуральцу за убийство школьницы

Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор жителю Сатки, осужденному к 21 году лишения свободы за попытку изнасилования и убийство 14-летней девочки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Челябинского облсуда, Второй апелляционный суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело, оставил приговор областного суда без изменения.

Напомним, в июле 2017 года пьяный мужчина в районе перехода через реку Малая Сатка напал на девочку и попытался изнасиловать. Девочка оказала сопротивление и попыталась убежать. Тогда мужчина нанес ей множество ножевых ранений, от которых она скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина закопал тело в землю и покинул место происшествия.

Вину осужденный не признал и отказался от дачи показаний.

Челябинский областной суд приговорил мужчину к 21 году лишения свободы, из которых пять лет он проведет в тюрьме, а остальную часть наказания будет отбывать в исправительной колонии особого режима. Кроме того, к осужденному применена мера медицинского характера в виде принудительного лечения у врача-психиатра по месту отбывания наказания в связи с наличием у него расстройства сексуального предпочтения в виде гетеросексуальной педофилии.