Шварценеггер высказался о Юрии Власове: "Он всех нас учил, что "невозможно" – это просто слово"

Экс-губернатор Калифорнии, известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер, начинавший свою карьеру как культурист, почтил память знаменитого спортсмена Юрия Власова, о смерти которого стало известно в выходные.

"Юрий Власов всех нас учил, что "невозможно" - это просто слово. Он был первым, кто толкнул 200 кг, и он вдохновил меня, когда я встретил его молодым атлетом в 1961 году. Именно из-за таких людей, как он, я отказываюсь говорить, что сделал себя сам", - написал Шварценеггер в Twitter.

Юрий Власов скончался в возрасте 85 лет. На его счету были серебро Олимпиады 1964 года, четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть побед на континентальных первенствах. Несколько раз за свою карьеру он устанавливал мировые рекорды.

На Олимпийских играх 1960 и 1964 годов Власов был знаменосцем делегации СССР. После завершения спортивной карьеры он профессионально занимался литературной деятельностью. С 1985 по 1987 год являлся президентом Федерации тяжелой атлетики СССР. В 1996 году Власов участвовал в выборах президента России, являлся депутатом Госдумы.