Шварценеггер высказался о Юрии Власове: "Он всех нас учил, что "невозможно" – это просто слово"
Экс-губернатор Калифорнии, известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер, начинавший свою карьеру как культурист, почтил память знаменитого спортсмена Юрия Власова, о смерти которого стало известно в выходные.
"Юрий Власов всех нас учил, что "невозможно" - это просто слово. Он был первым, кто толкнул 200 кг, и он вдохновил меня, когда я встретил его молодым атлетом в 1961 году. Именно из-за таких людей, как он, я отказываюсь говорить, что сделал себя сам", - написал Шварценеггер в Twitter.
Юрий Власов скончался в возрасте 85 лет. На его счету были серебро Олимпиады 1964 года, четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть побед на континентальных первенствах. Несколько раз за свою карьеру он устанавливал мировые рекорды.
На Олимпийских играх 1960 и 1964 годов Власов был знаменосцем делегации СССР. После завершения спортивной карьеры он профессионально занимался литературной деятельностью. С 1985 по 1987 год являлся президентом Федерации тяжелой атлетики СССР. В 1996 году Власов участвовал в выборах президента России, являлся депутатом Госдумы.
Yuri Vlasov taught all of us that “impossible” is just a word. He was the first person to clean and jerk 200KG, and he inspired me when I met him as a young lifter in 1961. It is because of people like him that I refuse to call myself self-made. 1/ pic.twitter.com/K4qGV0rzEz— Arnold (@Schwarzenegger) February 15, 2021