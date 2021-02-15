Шварценеггер высказался о Юрии Власове: "Он всех нас учил, что "невозможно" – это просто слово"

15 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин, Проскурина и зарплаты учёных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт В России За рубежом
Юрий Власов (2021) | Фото: vk.com/club110567931

Шварценеггер высказался о Юрии Власове: "Он всех нас учил, что "невозможно" – это просто слово"

Экс-губернатор Калифорнии, известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер, начинавший свою карьеру как культурист, почтил память знаменитого спортсмена Юрия Власова, о смерти которого стало известно в выходные.

"Юрий Власов всех нас учил, что "невозможно" - это просто слово. Он был первым, кто толкнул 200 кг, и он вдохновил меня, когда я встретил его молодым атлетом в 1961 году. Именно из-за таких людей, как он, я отказываюсь говорить, что сделал себя сам", - написал Шварценеггер в Twitter.

Юрий Власов скончался в возрасте 85 лет. На его счету были серебро Олимпиады 1964 года, четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть побед на континентальных первенствах. Несколько раз за свою карьеру он устанавливал мировые рекорды.

На Олимпийских играх 1960 и 1964 годов Власов был знаменосцем делегации СССР. После завершения спортивной карьеры он профессионально занимался литературной деятельностью. С 1985 по 1987 год являлся президентом Федерации тяжелой атлетики СССР. В 1996 году Власов участвовал в выборах президента России, являлся депутатом Госдумы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Шварценеггер высказался о Юрии Власове: "Он всех нас учил, что "невозможно" – это просто слово"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: арнольд шварценеггер, юрий власов, воспоминания



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети