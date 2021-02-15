Ученые из Екатеринбурга о Челябинском метеорите: "Он изменился за годы на Земле"

В Екатеринбурге специалисты Уральского геологического музея УГГУ представили результаты изучения фрагментов Челябинского метеорита, который упал на Землю 15 февраля 2013 года.

Читайте также: В Челябинске похищенный фрагмент метеорита выставят в музее

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Горного университета, ученые установили, что при падении основное тело метеорита сопровождал рой небольших фрагментов. Это подтверждает теорию о столкновении болида с другим астероидом до пролета в атмосферу нашей планеты.

"Если мы посмотрим на образец метеорита, то увидим несколько типов кор плавления: первая, грубая и толстая, образовалась при пролете через основную атмосферу. Более тонкие сколы появились после взрыва на высоте примерно 40 км, из-за воздействия высоких температур возникла кора плавления второго типа.

Мы можем также наблюдать свежие сколы, не покрытые корой плавления. Подробное многократное дробление небольших фрагментов в атмосфере позволяет ученым более подробно проследить процесс разрушения небольших метеоритов", - рассказал директор Уральского геологического музея Дмитрий Клейменов.

Эксперты отмечают, что за годы, проведенные на Земле, изменился и сам Челябинский метеорит.

"Если первые несколько лет он осыпался и окислялся – образцы метеорита даже нельзя было долго держать голыми руками, чтобы его не повредить, – то сейчас он стабилизировался. В таком виде он сохранится на многие десятки лет", - добавил Клейменов.

Ранее сообщалось, что небесные тела, аналогичные Челябинскому метеориту, входят в атмосферу Земли раз в 30 лет.