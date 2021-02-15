В Югре - прорыв нефтепровода: жители боятся, что нефть попадет в Обь

В Ханты-Мансийском автономном округе вблизи села Охтеурье Нижневартовского района произошел прорыв нефтепровода. Информацию об этом опубликовали подписчики группы "ЧП [В] Нижневартовске", передает корреспондент Накануне.RU.

Интернет-пользователи отметили, что озеро, в которое стекают нефтепродукты, соединяется с рекой Вах – главным притоком Оби. Получить оперативный комментарий от "Роснефти" не удалось. На звонок корреспондента никто не ответил. Направлен запрос.

В администрации Нижевартовского района сообщили, что знают о ситуации. Проводится проверка.