15 Февраля 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
порыв нефтепровода, разлив нефти (2021) | Фото: vk.com/vartovsk86region

В Югре - прорыв нефтепровода: жители боятся, что нефть попадет в Обь

В Ханты-Мансийском автономном округе вблизи села Охтеурье Нижневартовского района произошел прорыв нефтепровода. Информацию об этом опубликовали подписчики группы "ЧП [В] Нижневартовске", передает корреспондент Накануне.RU.

Интернет-пользователи отметили, что озеро, в которое стекают нефтепродукты, соединяется с рекой Вах – главным притоком Оби. Получить оперативный комментарий от "Роснефти" не удалось. На звонок корреспондента никто не ответил. Направлен запрос.

порыв нефтепровода, разлив нефти(2021)|Фото: vk.com/vartovsk86region

В администрации Нижевартовского района сообщили, что знают о ситуации. Проводится проверка.

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В Югре - прорыв нефтепровода: жители боятся, что нефть попадет в Обь

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Теги: порыв нефтепровода, разлив нефти



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