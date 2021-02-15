В Горловке подорвали командира ДНР

Сегодня утром в Горловке под машиной, в которой находился командир батальона Народной милиции ДНР с позывным "Длинный", взорвалось самодельное взрывное устройство. Командир пострадал, получив осколочные ранения, и был госпитализирован.

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что в машине также была дочь командира. Она тоже в больнице.

Народная милиция ДНР заявила, что теракт организовали украинские боевики из сводного отряда отдельного центра спецназначения "Запад". Там связали это с тем, что недавно три их боевика подорвались на собственных минах в районе Новолуганского. И президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генштаба Руслану Хомчаку разобраться в ситуации. Тот прибыл в Донбасс и, опасаясь за свою репутацию из-за резкого увеличения небоевых потерь за последние две недели, поставил задачу совершить резонансный диверсионный акт, чтобы отвлечь внимание.

По факту подрыва автомобиля возбуждено уголовное дело о теракте.

По последним данным Безсонова, у "Длинного" осколками посечены ноги, но его жизни ничто не угрожает. Не исключено, что это месть за то, что в последнее время батальон под командованием "Длинного" доставлял много неприятностей украинским боевикам.

"Только укры не понимают, что теперь неприятностей будет больше", - заявил он.