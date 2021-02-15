Жалобу на бездействие СК после госпитализации Навального рассмотрят повторно

Новосибирский областной суд отменил решение Ленинского районного суда Новосибирска, отказавшего в жалобе юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) Вячеслава Гимади на бездействие Западно-Сибирского транспортного СК при госпитализации Алексея Навального.

Жалоба возвращена в суд первой инстанции для нового рассмотрения, сообщает ТАСС.

Напомним, Следственный комитет России не стал заводить уголовное дело по заявлению юриста ФБК о совершении преступления в отношении Алексея Навального, а лишь передал его своему подразделению – Западно-Сибирскому управлению на транспорте. Оно занималось проверкой после того, как Навальному в августе стало плохо в самолете Томск-Москва, он был госпитализирован в Омске.