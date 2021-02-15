Мерзлякова отметила улучшение ситуации с КПК на Урале после июльского закона

Ситуация с кредитно-потребительскими кооперативами в Свердловской области значительно улучшилась после вступления в силу закона о КПК в июле прошлого года. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. По ее словам, в прошлом году на территории Среднего Урала числилось только 19 КПК, и ни один из них не был создан во второй половине года. Несмотря на это остается серьезная проблема, касательно уже обманутых пайщиков, а исход первого уголовного дела по КПК "Актив" показал обманутым свердловчанам всю безвыходность ситуации.

Напомним, что около 26 тыс. членов КПК "Актив" потеряли в среднем по 100 тыс. руб. Общая сумма ущерба составила около 2,6 млрд руб. Несмотря на это, судебный процесс был завершен не в пользу обманутых пайщиков. Причина: истечение срока исковой давности. Законом предусмотрено ознакомление обвиняемых с уголовным делом в течении 2,5 лет, однако общий срок рассмотрения дела судом всего три года. За это время, следствие 12 раз выходило в суд с просьбой ограничить обвиняемых в сроках ознакомления, однако уголовное дело насчитывало 2 тыс. 830 томов с дополнением в виде вещественных доказательств, в связи с чем следствию было отказано. По итогу, люди остались без своих денег по вине издержек системы.

На данный момент у ГУ МВД по Свердловской области на счету уголовные дела по КПК "Первый", "Первый Уральский", "Первый Северный", КПК "Содействие", КПК "Актив", "Финансовые активы", КПК "Департамент финансов", "Фабрика продуктов", "Золотой век", "Деловые инвестиции" и КПК "Городской". В каждом из них до нескольких тысяч пострадавших, потерявших порядка 2 млрд руб. И это только вклады, не учитывающиеся активами. Если же считать реальные суммы, то в каждом из КПК фигурируют суммы около 2 млрд руб.

"В настоящее время у нас в работе КПК Первый, КПК Содействие и другие. Создаются следственные оперативные группы. Ни одного из потерпевших мы не оставляем без внимания, - заверил заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области, полковник юстиции Максим Чаплыгин. - Основные проблемы, с которыми мы сталкиваемся: наличие документации у КПК. Если они (обвиняемые) сразу были нацелены на совершение преступления, соответственно, обвиняемые готовились и не допускали к управлению КПК пайщиков, как этого требует закон. Другая проблема – это внесение пайщиками паев наличными денежными средствами. Учитывая, что все пайщики преклонного возраста, у многих не остается документов, многие не понимают, что сам договор не является подтверждением факта внесения денежных средств в кооператив. Все дела очень объемные и связаны с большим количеством бухгалтерских экспертиз и допросов. Только по одному КПК "Первому" назначено порядка 65 бухгалтерских экспертиз. Мы вышли также к Министерству с просьбой усилить наших экспертов, потому что огромный объем материалов и документов приходится обрабатывать".

При этом обвиняемые в мошенничестве лица все еще находятся на свободе. В отношении того же Валерия Бикбулатова, отвечавшего в том числе и за КПК "Первый" и КПК "Первый Уральский", судом избрана мера пресечения в виде запрета на пользование интернетом и общение с обманутыми пайщиками. Хотя следствие настаивало на заключении под стражу.

Сами пайщики уверены, что в ГУ МВД нарочно затягивают расследование, поскольку на данный момент нет информации о возбуждении уголовного дела в отношении бухгалтеров и кассиров, перечислявших денежные средства обманутых свердловчан на личные счета ПАО Сбербанк. Данные лица также неоднократно "выдавали займы" на паспорта уже умерших граждан и лиц, находящихся в местах заключения. Да и реально пострадавших пайщиков мало кто опрашивает. Сейчас в ГУ МВД по региону больше обращают внимание на пайщиков 2009-2011 гг., которые как вложили, так и получили обратно свои денежные средства, а потому не являются обманутыми.

К сожалению, Максим Чаплыгин не смог прокомментировать Накануне.RU данные замечания. Не смог ответить он и на следующие вопросы: Было ли распоряжение Бикбулатова не принимать денежные средства у населения уже после официального закрытия КПК? Было ли доведено до кассиров и менеджеров, а также бухгалтеров данное распоряжение? Кто понесет за это наказание? Допрашивают ли самого Бикбулатова по этим вопросам? А также, будут ли людям возвращены их деньги? Ответ как всегда один: "Тайна следствия".

"Мы неоднократно встречаемся и участвуем в собрании пайщиков. О том кто допрашивается, я донести не могу. Но вся информация, которую нам передают в следственные органы, в том числе и сами пайщики, учитывается. Она вся отправлена на экспертизы и на проведение следственных действий. По результатам будет принято обоснованное решение. От ответственности не уйдут виновные лица", - заключил Чаплыгин.

В свою очередь Татьяна Мерзлякова пообещала помочь с поисками возможностей выплаты обманутым свердловчанам денежных средств, в соответствии с определением суда. На данный момент все обманутые пайщики, обращавшиеся к правоохранителям и лично к уполномоченной по правам человека в регионе, уже внесены в реестр.

Более того, во избежание повторения истории с КПК "Актив", с судебной кафедрой в УрФУ ведутся переговоры о проведении научно-практической конференции по данной теме. Будут также обговариваться варианты о сокращении, в некоторых случаях, сроков ознакомления защиты обвиняемых с уголовным делом.

"Мы договоримся с теоретиками и практиками на конференции, потому что в перспективе это мошенничество на всех уровнях. А вот, что делать с людьми, которые до этого вложилась… Я уповаю, по-прежнему, на наших правоохранителей. К сожалению, первый результат меня не порадовал, но сейчас мы проводим конференцию, и с учетом позиции наших ученых и наших практиков мы должны понять, что нам делать".

Одним из вариантов улучшения системы Татьяна Мерзлякова считает объединение усилий СКР, прокуратуры и судов. На данный же момент каждая из структур "занимается своим делом" и имеет свои позиции. Необходима общая практика действий.