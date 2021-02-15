Министр объяснил рост цен на продукты успехами АПК

Министр экономического развития России Максим Решетников объяснил рост цен на продукты внутри страны… успехами отечественных аграриев.

Напомним, по данным Росстата, инфляция цен на продукты к началу февраля составила 7,1%, а на отдельные категории – до 20%.

"Причиной такого роста цен стали в каком-то смысле успехи нашего сельского хозяйства последних лет. Мы реально стали крупнейшим экспортером, особенно по пшенице, у нас действительно, по-моему, год назад или два, экспорт продовольствия стал больше экспорта вооружений. Производители, когда цена повышается, они, вполне естественно, продают туда, где она выше - она выше на экспорт", - заявил министр в интервью программе "Действующие лица" на канале "Россия 1".

По мнению министра, российские цены потянулись вслед за мировыми, поэтому был придуман механизм экспортной пошлины, который как раз сегодня вступает в силу. Производители зерна, кстати, уже заявили, что на ценах внутри страны демпфер не сильно-то и скажется, зато на мировом рынке Россия имеет все шансы упустить лидерство.

По мнению Решетникова, цены на сахар тоже в итоге выросли из-за больших урожаев. "Как только цена упала, подсократили посевы, стало не так выгодно. А значит - снизился спрос. Более того, цена упала настолько, что стал выгоден даже экспорт. Мы стали конкурировать с тростниковым сахаром, что в принципе очень сложно, потому что у нас сахар из сахарной свеклы, он более дорогой в производстве", - заявил министр.

В госрегулировании цен – заморозке – Решетников тоже участвовать не хочет. Он поделился по этому поводу детскими воспоминаниями (министру 41 год): "Если вы хотите заморозить цены или начать регулировать цены, то вот это путь, который мы проходили. Я-то его точно в детстве помню, да, он заканчивается очередями и отсутствием товаров на полках".