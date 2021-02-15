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Экономика В России Москва
Коллаж, Дмитрий Патрушев, Максим Решетников, прилавки продуктов (2020) | Фото: Накануне.RU

Министр объяснил рост цен на продукты успехами АПК

Министр экономического развития России Максим Решетников объяснил рост цен на продукты внутри страны… успехами отечественных аграриев.
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Напомним, по данным Росстата, инфляция цен на продукты к началу февраля составила 7,1%, а на отдельные категории – до 20%.

"Причиной такого роста цен стали в каком-то смысле успехи нашего сельского хозяйства последних лет. Мы реально стали крупнейшим экспортером, особенно по пшенице, у нас действительно, по-моему, год назад или два, экспорт продовольствия стал больше экспорта вооружений. Производители, когда цена повышается, они, вполне естественно, продают туда, где она выше - она выше на экспорт", - заявил министр в интервью программе "Действующие лица" на канале "Россия 1".

По мнению министра, российские цены потянулись вслед за мировыми, поэтому был придуман механизм экспортной пошлины, который как раз сегодня вступает в силу. Производители зерна, кстати, уже заявили, что на ценах внутри страны демпфер не сильно-то и скажется, зато на мировом рынке Россия имеет все шансы упустить лидерство.

По мнению Решетникова, цены на сахар тоже в итоге выросли из-за больших урожаев. "Как только цена упала, подсократили посевы, стало не так выгодно. А значит - снизился спрос. Более того, цена упала настолько, что стал выгоден даже экспорт. Мы стали конкурировать с тростниковым сахаром, что в принципе очень сложно, потому что у нас сахар из сахарной свеклы, он более дорогой в производстве", - заявил министр.

В госрегулировании цен – заморозке – Решетников тоже участвовать не хочет. Он поделился по этому поводу детскими воспоминаниями (министру 41 год): "Если вы хотите заморозить цены или начать регулировать цены, то вот это путь, который мы проходили. Я-то его точно в детстве помню, да, он заканчивается очередями и отсутствием товаров на полках".

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Министр объяснил рост цен на продукты успехами АПК

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Теги: рост цен, рекордный урожай, максим решетников, экспортная пошлина



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