15 Февраля 2021
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Происшествия Челябинская область
Челябинская ГРЭС, Фортум, (2016) | Фото: Накануне.RU

В ЗАТО Озерск произошла авария на ТЭЦ. В городе ограничено теплоснабжение

В ЗАТО Озерск из-за аварии на Аргаяшской ТЭЦ (структурное подразделение ПАО "Фортум") ограничено теплоснабжение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Авария на Аргаяшской ТЭЦ случилась в выходные. На трубопроводе, по которому производится теплоснабжение города, произошла утечка теплоносителя с температурой 120 градусов.

Как рассказал первый заместитель главы города Иван Сбитнев, чтобы устранить свищ, на ТЭЦ пришлось полностью остановить два из трех бойлеров, которые обеспечивают теплоснабжение Озерска, что привело к снижению объемов поставляемого в город ресурса в два раза. В результате ожидается, что температура теплоносителя в жилых домах серьезно снизится.

Авария не коснется жителей поселков Метлино и Новогорный.

Устранить аварию планируется до 19 часов. Однако, по данным мэрии, даже после включения бойлеров потребуется еще 6-8 часов.

Часть жилых домов власти планируют подключить к модульной газовой котельной в медгородке. Социальным учреждениям, в том числе садикам и школам, дано задание контролировать температурный режим и в случае необходимости подключать обогревательные приборы.

В администрации подчеркнули, что их настораживает регулярность аварийных ситуаций, происходящих на Аргаяшской ТЭЦ в последнее время.

Напомним, 20 января на Аргаяшской ТЭЦ произошел сброс нефтепродуктов (турбинного масла) из котлотурбинного цеха в озеро Улагач. В результате аварийной утечки превышение по нефтепродуктам составило от 9,3 раз до 26,8 раз.

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В ЗАТО Озерск произошла авария на ТЭЦ. В городе ограничено теплоснабжение

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Теги: авария, Аргаяшская ТЭЦ, отопление, тепло, теплоснабжение,



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