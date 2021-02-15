Доступ к биометрическим данным россиян будет расширен и упрощен

В России появится реестр организаций, которые будут иметь доступ к Единой биометрической системе (ЕБС), сообщают "Ведомости". Причем в него будут входить не только государственные, но и коммерческие организации.

Уже сейчас к системе подключены банки и страховые компании. И использование биометрических данных россиян решено расширить: под предлогом борьбы с отмыванием преступных доходов банки и организации будут собирать у людей такие биометрические данные: отпечаток пальца, изображение лица, голос, радужную оболочку глаза, а также рисунок вен ладони.

Согласно проекту приказа Минцифры, оператором системы будет "Ростелеком". Чтобы стать участником системы, нужно будет заключить с ним договор. Сейчас за каждое обращение к ЕБС "Ростелеком" получает 200 рублей. Они будут делиться между ним, разработчиком, обеспечивающим работу ЕБС, и организацией.

В данный момент в ЕБС около 160 тыс. пользователей. В одном из банков изданию сказали, что участие в ЕБС им невыгодно и они создают собственные биометрические базы. Так, "Сбер" уже присвоил себе цифровые копии нескольких миллионов человек .

Директор направления исследований в сфере человеческого капитала НАФИ Людмила Спиридонова отмечает, что люди сомневаются в том, что собранные биометрические данные будут надежно защищены, поэтому не спешат входить в эти базы.

Ранее депутат Госдумы Николай Николаев отмечал, что до сих пор нет внятного ответа от "цифровиков", как можно гарантировать гражданам, что данные на них не будут переданы третьим лицам или не окажутся в открытом доступе. Ведь отчуждаемая от гражданина цифровая копия ему уже не подконтрольна. И если эти данные утекут, то последствия для человека могут быть катастрофическими.

При этом, согласно принятому в прошлом году закону о едином федеральном информационном регистре, предусмотрена торговля данными на граждан , которые государство может продавать частным компаниям и лицам, что делает граждан заложниками неизвестно кого. Причем данные на граждан вносятся без их согласия, что противоречит закону о персональных данных. Продажа персональных данных частным компаниям частично передает государственную власть в частные руки.

Есть еще одна фундаментальная проблема. Биометрическая идентификация сама по себе подразумевает идентификацию человека не как личности, а как биологической особи по ее уникальным признакам.