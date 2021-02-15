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Политика Свердловская область Уральский ФО В России
(2019) | Фото: propolevskoy.ru

Птица высокого полета: герой Юсупов заявил, что политик неспособен летать

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, ставший героем России после посадки самолета, прокомментировал свои планы пойти в депутаты Госдумы. Ранее появилась информация, что летчик может войти в первую тройку партии "Единая Россия" от Свердловской области на выборах в Госдуму. Как передает корреспондент Накануне.RU, обладатель звезды героя страны ответил, что сомневается в желании стать политиком, так как не сможет летать.

"Скажу одно, что я хочу летать. То есть хочу продолжать полеты. Я работал юристом и сидел в кабинете. Мне есть с чем сравнить. Но все-таки летать мне нравится больше. А по поводу дальнейшего, что ожидается в политике, пока без вопросов. Депутат Госдумы не может заниматься иной деятельностью, кроме как научной, творческой и преподавательской. Как и любой госслужащий. Поэтому я летаю за деньги и получаю зарплату. Моя деятельность пилота является запретной, в этом случае я не смогу летать", - сказал Юсупов на встрече со студентами Уральской юридической академии.

Напомним, что чудесное спасение пассажиров самолета случилось 15 августа 2019 года. Как ранее сообщало наше агентство, в 6.00 часов самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" вылетел рейсом U6178 в Симферополь из аэропорта Жуковский. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек, несколько птиц попали в правый и левый двигатель, в одном из них начался пожар. Экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле, расположенное за ВПП. Посадка осуществлялась с отключенными двигателями и без шасси. После прошла эвакуация. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. В итоге все выжили и никто серьезно не пострадал. За это Юсупов и члены экипажа были награждены президентом Владимиром Путиным.

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Птица высокого полета: герой Юсупов заявил, что политик неспособен летать

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Теги: Дамир Юсупов, Единая Россия, Госдума



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