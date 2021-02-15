Сафронов: За полгода никто не дал мне разъяснений по сути обвинений

Советник главы "Роскосмоса", журналист Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, рассказал о том, как, с его точки зрения, продвигается следствие.

В интервью "Коммерсанту" он заявил, что за полгода никто из следственной группы не дал разъяснений по сути предъявленных обвинений.

"Только какие-то общие фразы: в 2017 году ты передал что-то такое, чего передавать нельзя, но мы тебе это не покажем, потому что не хотим", - сказал Сафронов.

По его словам, с начала следствия были назначены несколько экспертиз, в том числе на предмет секретности сведений, содержащихся в отправленных им письмах.

Как минимум одна из этих экспертиз была готова в середине октября 2020 года, однако Сафронова с ней до сих пор не ознакомили.

"Когда ознакомят — понятия не имею. Все допросы велись исключительно по моим ходатайствам. По сути, я просто сижу в четырех стенах — и ничего не происходит", - рассказал Сафронов.

"Говорят, что в 2017 году я совершил преступление, но не говорят, что именно я сделал,— предлагают вспомнить. Я три месяца занимался самокопательством, но никаких преступлений так и не вспомнил", - добавил также советник главы "Роскосмоса".

Сафронов был задержан 7 июля 2020 года в Москве. Напомним, ФСБ считает, что он передавал секретную информацию спецслужбам Чехии через иностранца. СМИ писали, что Мартин Лариш, чешский знакомый Ивана Сафронова, по версии следствия, завербовал его восемь лет назад.

13 июля следствие предъявило обвинение в государственной измене советнику главы "Роскосмоса". Своей вины он не признал.

В Роскосмосе заявили, что задержание советника главы ведомства не связано с работой в госкорпорации и относится к более раннему периоду, а за время работы Сафронов не имел доступа к гостайне. В то же время в Кремле сообщили, что дело не связано с журналистской деятельностью.