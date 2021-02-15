Две свердловчанки лишились 7,5 млн рублей, решив "поиграть" на финансовой бирже

За минувшие выходные в Свердловской области зарегистрированы два случая обмана женщин, которые хотели улучшить свое материальное положение за счет манипуляций со сбережениями на финансовых биржах. Об этом Накануне.RU сообщил руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, жертвами аферистов стали главный агроном коммерческого предприятия из Богдановича и инженер-эколог из Екатеринбурга. Одна дама открыла долларовый счет на рынке "Форекс" в надежде приумножить свой капитал, но в процесс вмешались мошенники. А вторая женщина увидела в интернете заманчивое банковское предложение в сфере инвестирования ценных бумаг и решила пройти анкетирование с указанием своих персональных данных.

"Вскоре после начала финансовых операций с обеими потерпевшими по мобильному телефону связались, якобы, представители бирж. Они попросили оплатить налоги за перевод денежных средств, за комиссии, за страховые премии и так далее. Чтобы сделать это, женщины оформили на себя восемь кредитов, после чего перевели требуемую сумму злоумышленникам, еще не зная, что они таковыми являются.

В общей сложности ущерб жительниц Богдановича и Екатеринбурга составил 7,5 миллионов рублей: у первой без малого 5 миллионов, у второй - 2,5 миллиона рублей. Аферисты при общении со своими жертвами предлагали им вкладывать еще больше денег для участия в более масштабных торгах. Когда преступники получили солидный куш, фактически не ударив палец о палец, а лишь психологически обработав доверчивых женщин, они, как это всегда и бывает, перестали выходить на связь. А потерпевшие, поняв, что их обманули, написали заявления в полицию", - рассказал полковник Горелых.

По каждому криминальному эпизоду органы внутренних дел возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере. Самая суровая санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

"Прошу граждан запомнить элементарные советы, как не попасть в сети биржевых мошенников. Профессиональные брокеры не донимают людей своими звонками. Если Вас уже обманули, но при этом звонят другие брокеры и предлагают вернуть потерянные средства, это очередная афера. Вы ищете работу, а предлагают путь через трейдинг - игру на бирже. Это распространенная уловка злоумышленников. Допустим, кто-то решил пройти курс обучения работе на бирже, все это в любом случае закончится поиском конкретного брокера. Именно на этой стадии и необходимо проявлять бдительность, чтобы не угодить в лапы жаждущих дармовых денег лиц. Читайте внимательно, как давно работает брокер, сколько на его страничке в интернете подписчиков. Это важно, так как мошенники часто меняют номера, имена и названия компаний, для избежания ответственности.

Кроме того, жулики покупают сайты со старыми доменами, чтобы гарантировать себе солидность, но благодаря Яндекс Вордстат вы сможете безошибочно отличить фирму с солидным стажем от однодневки. ЦБ РФ - единственная структура, выдающая лицензии брокерам, ориентируйтесь на сайт ЦБ. Иностранные компании и брокеры могут обладать своими лицензиями, но определить их подлинность сложно, поэтому не рискуйте. Настоящие брокеры никогда Вас не попросят перевести денежные средства на банковские карты физических лиц и иные платежные системы. Помните об этом и поделитесь данной информацией с коллегами, друзьями, родными и близкими. Ведь это гораздо проще, чем потом утешать в беде, прекрасно зная, что слезами горю не поможешь. А предупрежден - значит вооружен", - советует Валерий Горелых.