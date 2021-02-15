"Газпромнефть-Развитие" добыло на Тазовском месторождении полмиллиона тонн нефти с начала его промышленного освоения

"Газпромнефть-Развитие" добыло на Тазовском месторождении полмиллиона тонн нефти с начала его промышленного освоения. Максимальный уровень добычи на промысле будет достигнут в 2022 году и составит около 1 млн тонн нефти.

Сегодня среднесуточная добыча нефти на Тазовском месторождении составляет 650 тонн в сутки. К середине 2021 года на промысле будут введены в эксплуатацию установка подготовки нефти и газа, приемо-сдаточный пункт, новые кустовые площадки, газопровод, нефтепровод. Их запуск позволит удвоить уровень ежедневной добычи на промысле.

"Газпром нефть" разрабатывает Тазовское месторождение с 2017 года. С 2021 года освоение актива осуществляет "Меретояханефтегаз" (дочернее предприятие "Газпром нефти"). Сейчас на промысле эксплуатируются 38 высокотехнологичных скважин, и еще 30 будут запущены до конца текущего года - после полномасштабного запуска добычной инфраструктуры. Всего проектом предусмотрено строительство 118 нефтяных и 6 газовых скважин. Максимальный уровень добычи на месторождении достигнет 1 млн тонн нефти в 2022 году и 8 млрд м3 газа в 2024 году.

Директор дирекции по крупным проектам "Газпром нефти", генеральный директор "Газпромнефть-Развития" Айдар Сарваров отметил, что Тазовское месторождение – особенный проект: сложный с геологической и технологической точек зрения. "Примеров разработки аналогичных нефтяных оторочек немного даже в мировой практике. В процессе реализации нам пришлось решать много сложных задач. Например, вопрос пограничной эффективности был решён за счёт увеличения объемов добычи газа, и это стало основным драйвером проекта, а найденные нами блочно-модульные инфраструктурные решения для объектов подготовки сегодня успешно применяются в других проектах компании", - считает он.

Александр Михеев, генеральный директор "Меретояханефтегаза" напомнил, что с 2021 года разработкой Тазовского месторождения занимается дочернее общество "Газпром нефти" ООО "Меретояханефтегаз", которое также владеет лицензиями на разработку двух Западно-Юбилейных лицензионных участков, Северо-Самбургского и Меретояхинского месторождений. Геологические запасы активов составляют более 1 млрд тонн н.э. "На Тазовском месторождении в 2021 году предстоит завершить строительство основной инфраструктуры и запустить промысел в эксплуатацию. В планах до конца года перешагнуть рубеж в 1 млн тонн", - отметил он.