15 Февраля 2021
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Производственный комплекс по сборке самолетов L-410 и вертолетов Bell и Airbus Helicopters резидента АО &quot;УЗГА&quot; (площадка &quot;Уктус&quot;) (2019) | Фото: Пресс-служба &quot;Титановой долины&quot;

УЗГА хочет производить флот для новой дальневосточной авиакомпании

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) выступил с инициативой пополнить флот новой дальневосточной авиакомпании. Пока предприятие может предложить только L-410 (19 мест), но до конца 2025 года планирует запустить производство "Байкала" (9 мест) и ТВРС (44 места) на базе чешского L-610, пишут "Известия".
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В Минтрансе на предложение УЗГА пока не отреагировали. В авиапромышленной компании считают, что рынок авиаперевозок на Дальнем Востоке "чрезвычайно недооценен".

"Байкал", который УЗГА разрабатывает в рамках госконтрактов, предназначен для замены Ан-2 не только на Дальнем Востоке – компания оценивает потребность страны в таких самолетах в более чем 200 единиц на ближайшие 10 лет. Стоить одна машина будет около 120 млн руб. Планируется, что первый опытный образец для начала испытаний будет построен до конца марта 2021 года.

ТВРС должен заменить Ан-24 на линиях малой и средней дальности.

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УЗГА хочет производить флот для новой дальневосточной авиакомпании

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Теги: узга, дальневосточная авиакомпания, местные авиалинии



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