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Политика Челябинская область
Олег Колесников, Единая Россия (2015) | Фото: www.moscow-post.com

Олег Колесников будет баллотироваться в Госдуму от "ЕР"

Депутат Олег Колесников согласовал свое выдвижение на выборах в Госдуму от "Единой России". Парламентарий будет баллотироваться по Златоустовскому одномандатному округу.

Взамен депутат должен реализовать два крупных инвестиционных проекта – аквапарк в Челябинске и благоустройство парка в Златоусте.

"Решение, которое принял губернатор и одновременно лидер областной "Единой России" Алексей Текслер, абсолютно прагматичное, технократическое – возможность получения мандата в обмен на серьезные ресурсные вложения в региональные проекты. Речь идет не просто о миллионных вложениях, а о знаковых и социально-значимых для населения инфраструктурных объектах. Говорят, что переговорный процесс не был стремительным. Колесникову понадобилось время, чтобы оценить свои возможности и готовность выполнить условия политических договоренностей", - отметил политолог Александр Мельников.

Политолог считает, что этим решением региональные власти подали сигнал, что поддержку будет получать только социально ответственный бизнес.

Напомним, в 2016 году на выборах в Госдуму Олег Колесников баллотировался по Златоустовскому избирательному округу от "ЕР" и получил мандат, набрав 32,29% голосов избирателей. Его главный соперник кандидат от ЛДПР Сергей Вайнштейн получил 25,16%.

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Олег Колесников будет баллотироваться в Госдуму от "ЕР"

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Теги: Олег Колесников, выборы, госдума, аквапарк,



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