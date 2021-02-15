Число переболевших ковидом свердловчан превысило 75 тысяч человек

За минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 263 новых случая коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз оказался лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (101 случай) и других муниципалитетов. Всего на сегодняшний день, по официальным данным, ковидом на Среднем Урале переболели уже 75 тысяч 27 человек.

За сутки в области было выписано 274 пациента и скончались 10 заболевших коронавирусом. Общее число выписанных свердловчан достигло 67 тысяч 854, всего с начала пандемии скончались 2 тыс. 231 человек.

Напомним, на прошлой неделе в екатеринбургском аэропорту Кольцово начал работать новый пункт тестирования на коронавирусную инфекцию.