15 Февраля 2021
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Общество Свердловская область
Граффити о коронавирусе рядом с ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

Число переболевших ковидом свердловчан превысило 75 тысяч человек

За минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 263 новых случая коронавируса.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз оказался лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (101 случай) и других муниципалитетов. Всего на сегодняшний день, по официальным данным, ковидом на Среднем Урале переболели уже 75 тысяч 27 человек.

За сутки в области было выписано 274 пациента и скончались 10 заболевших коронавирусом. Общее число выписанных свердловчан достигло 67 тысяч 854, всего с начала пандемии скончались 2 тыс. 231 человек.

Напомним, на прошлой неделе в екатеринбургском аэропорту Кольцово начал работать новый пункт тестирования на коронавирусную инфекцию.

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Число переболевших ковидом свердловчан превысило 75 тысяч человек

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Теги: ковид, заболеваемость, Свердловская область, диагноз



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