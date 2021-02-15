15 Февраля 2021
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Общество В России
Фото врача из ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

В России выявлено 14 207 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 14 207 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 394 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 13 935 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 086 090 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 80 520 летальных исходов, выздоровело 3 607 036 человек.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

Москва - 1818

Санкт-Петербург - 1093

Московская область - 801

Нижегородская область - 431

Воронежская область - 356

Ростовская область - 337

Самарская область - 297

Свердловская область - 263

Челябинская область - 261

Пермский край - 258

Иркутская область - 248

Вологодская область - 231

Саратовская область - 222

Волгоградская область - 210

Пензенская область - 204

Красноярский край - 203

Архангельская область - 194

Ленинградская область - 191

Ставропольский край - 175

Ярославская область - 167

Республика Карелия - 165

Алтайский край - 165

Краснодарский край - 163

Тверская область - 162

Курская область - 160

Забайкальский край - 155

Республика Башкортостан - 155

Хабаровский край - 152

Смоленская область - 151

Белгородская область - 149

Калининградская область - 148

Кировская область - 145

Тульская область - 145

Мурманская область - 144

Ханты-Мансийский автономный округ - 144

Ивановская область - 143

Владимирская область - 141

Липецкая область - 140

Калужская область - 139

Астраханская область - 138

Оренбургская область - 138

Орловская область - 135

Брянская область - 133

Тамбовская область - 132

Омская область - 131

Ульяновская область - 129

Республика Крым - 128

Приморский край - 125

Новосибирская область - 123

Республика Коми - 121

Новгородская область - 110

Тюменская область - 110

Республика Бурятия - 105

Псковская область - 104

Удмуртская Республика - 97

Рязанская область - 92

Курганская область - 90

Севастополь - 80

Кабардино-Балкарская Республика - 79

Кемеровская область - 79

Республика Дагестан - 72

Республика Татарстан - 70

Сахалинская область - 69

Республика Саха (Якутия) - 67

Томская область - 67

Республика Чувашия - 67

Республика Мордовия - 66

Костромская область - 55

Карачаево-Черкесская Республика - 52

Ямало-Ненецкий автономный округ - 51

Республика Калмыкия - 50

Республика Северная Осетия-Алания - 44

Камчатский край - 42

Республика Марий Эл - 42

Амурская область - 37

Республика Ингушетия - 30

Республика Хакасия - 30

Республика Адыгея – 29

Республика Алтай - 22

Чеченская Республика - 14

Магаданская область - 10

Республика Тыва - 6

Еврейская автономная область - 5

Ненецкий автономный округ - 3

Чукотский автономный округ - 2

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В России выявлено 14 207 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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