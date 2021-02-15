В России выявлено 14 207 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 14 207 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 394 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 13 935 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 086 090 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 80 520 летальных исходов, выздоровело 3 607 036 человек.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 1818
Санкт-Петербург - 1093
Московская область - 801
Нижегородская область - 431
Воронежская область - 356
Ростовская область - 337
Самарская область - 297
Свердловская область - 263
Челябинская область - 261
Пермский край - 258
Иркутская область - 248
Вологодская область - 231
Саратовская область - 222
Волгоградская область - 210
Пензенская область - 204
Красноярский край - 203
Архангельская область - 194
Ленинградская область - 191
Ставропольский край - 175
Ярославская область - 167
Республика Карелия - 165
Алтайский край - 165
Краснодарский край - 163
Тверская область - 162
Курская область - 160
Забайкальский край - 155
Республика Башкортостан - 155
Хабаровский край - 152
Смоленская область - 151
Белгородская область - 149
Калининградская область - 148
Кировская область - 145
Тульская область - 145
Мурманская область - 144
Ханты-Мансийский автономный округ - 144
Ивановская область - 143
Владимирская область - 141
Липецкая область - 140
Калужская область - 139
Астраханская область - 138
Оренбургская область - 138
Орловская область - 135
Брянская область - 133
Тамбовская область - 132
Омская область - 131
Ульяновская область - 129
Республика Крым - 128
Приморский край - 125
Новосибирская область - 123
Республика Коми - 121
Новгородская область - 110
Тюменская область - 110
Республика Бурятия - 105
Псковская область - 104
Удмуртская Республика - 97
Рязанская область - 92
Курганская область - 90
Севастополь - 80
Кабардино-Балкарская Республика - 79
Кемеровская область - 79
Республика Дагестан - 72
Республика Татарстан - 70
Сахалинская область - 69
Республика Саха (Якутия) - 67
Томская область - 67
Республика Чувашия - 67
Республика Мордовия - 66
Костромская область - 55
Карачаево-Черкесская Республика - 52
Ямало-Ненецкий автономный округ - 51
Республика Калмыкия - 50
Республика Северная Осетия-Алания - 44
Камчатский край - 42
Республика Марий Эл - 42
Амурская область - 37
Республика Ингушетия - 30
Республика Хакасия - 30
Республика Адыгея – 29
Республика Алтай - 22
Чеченская Республика - 14
Магаданская область - 10
Республика Тыва - 6
Еврейская автономная область - 5
Ненецкий автономный округ - 3
Чукотский автономный округ - 2