За последние сутки в России выявлено 14 207 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 394 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 13 935 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 086 090 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 80 520 летальных исходов, выздоровело 3 607 036 человек.