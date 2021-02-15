В Челябинской области суд отменили оправдательный приговор по делу о вырубке леса в заповеднике

Седьмой кассационный суд отменил оправдательный приговор по делу о незаконной вырубке лесных насаждений в Ильменском государственном заповеднике, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

13 июля прошлого года заместитель директора Ильменского заповедника была оправдана по делу о незаконной рубке в заповеднике лесных насаждений с причинением ущерба свыше 5 млн руб. Апелляционный суд оставил решение без изменения.

"Не согласившись с решением суда об отсутствии в действиях осужденной признаков состава преступления, прокуратура области внесла кассационное представление на необоснованное оправдание обвиняемой", - рассказали в областной прокуратуре.

Седьмой кассационный суд представление прокуратуры удовлетворил. Решение суда отменено, дело направлено на новое рассмотрение.