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(2005) | Фото: www.ural-chel.ru

У российских аграриев возникли проблемы с закупкой удобрений в канун посевной

В преддверии посевной кампании сельхозпроизводители из Амурской, Тульской, Челябинской областей и других регионов начали жаловаться на невозможность купить удобрения. Ситуация даже обсуждалась на уровне замминистра сельского хозяйства в начале февраля. Источники "Коммерсанта" сообщили, что поставщики отказывают фермерам в заключении контрактов на март, ссылаясь на то, что производители удобрений не подтверждают объемы и цены.

В некоторых регионах ситуация более, чем серьезная. Так, в Амурской области не хватает около 66%запланированных к покупке удобрений, в Красноярском крае – четверти запланированных объемов.

В Российском зерновом союзе подтверждают наличие проблемы и объясняют ее ростом стоимости удобрений на 20-40% к уровню конца 2020 года.

В Российской ассоциации производителей удобрений сообщили, что спрос на продукцию в этом году повысился, и стало об этом известно только в начале февраля. В ассоциации обещают, что дефицита не предвидится, а проблемы возникли у тех аграриев, которые не контрактовались заблаговременно и пытаются закупить удобрения накануне сева, причем с доставкой в течение двух оставшихся недель февраля. Рост цен производители удобрений называют восстановительным – в прошлом году минеральные удобрения подешевели на 40%.

Эксперты отмечают, что проблема вряд ли станет общефедеральной, тем не менее, рост цен на удобрения, семена, сельхозтехнику и ГСМ для аграриев в этом году будет чувствительнее – из-за ввода экспортных пошлин на зерно. В Российском зерновом союзе, например, опасаются, что выращивание пшеницы станет нерентабельными лишится первого места на мировом рынке.

Напомним, экспортные пошлины были введены как механизм сдерживания цен на зерно на внутреннем рынке, но эксперты полагают, что эта мера не сыграет особой роли в ценообразовании.

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У российских аграриев возникли проблемы с закупкой удобрений в канун посевной

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Теги: удобрения, посевная, дефицит



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