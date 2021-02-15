В Тобольске умер директор биостанции РАН Виктор Родин

В Тобольске умер почетный гражданин, директор биостанции РАН Виктор Родин. Об этом на своей странице в Instagram сообщил мэр Тобольска Максим Афанасьев, передает корреспондент Накануне.RU.

"Вчера, на 87-ом году жизни ушел от нас почетный гражданин Тобольска Виктор Родин. Удивительный, разносторонний человек сделал очень многое для развития тобольской науки и спорта. После службы в рядах Советской армии был назначен председателем спорткомитета. Работал тренером-преподавателем, учителем, организатором спортивных соревнований по олимпийским видам спорта городского, областного и международного уровней", - говорится в сообщении.

Смерть Родина Максим Афанасьев назвал большой трагедией для Тобольска и выразил соболезнования родным и близким.

Тобольскую биологическую станцию Российской академии наук Виктор Родин возглавлял с 1994 года. Он является автором и соавтором 10 научных статей и 11 монографий. При его участии возродилось культурное пространство дома-усадьбы известного ученого А.А.Дунина-Горкавича, создан Музей истории освоения и изучения Сибири.

Виктор Родин был награжден медалью "Ветеран труда", памятным знаком "За заслуги перед городом", почетными грамотами Президиума Российской академии наук. Являлся лауреатом премии имени В.И.Муравленко.