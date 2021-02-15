15 Февраля 2021
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Экономика В России
ипотека (2015) | Фото: pan-sophia.ru

Банки стали реже одобрять ипотеку молодым заемщикам

Молодые россияне за последние пять лет стали реже брать ипотеку, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным исследования, доля заемщиков моложе 30 лет упала на 9,7 процентного пункта - до 21,1%. Это объясняется тем, что банки не готовы выдавать ссуды заемщику без кредитной истории, пишет РИА Новости.

Также сократилась за пять лет и доля заемщиков в возрастной группе 50-60 лет - на 0,5 процентного пункта, до 7,8%.

Остальные возрастные группы наращивали свое присутствие на ипотечном рынке.

Ранее сообщалось, что банки резко снизили одобрение ипотеки на фоне второй волны коронавируса. В октябре больше трети россиян, желающих приобрести жилье в ипотеку, получили отказ. Отмечается, что такого количества отказов не было даже в первую волну пандемии коронавируса - в апреле и мае.

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Банки стали реже одобрять ипотеку молодым заемщикам

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Теги: банки, ипотека, молодые люди



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