15 Февраля 2021
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Политика Свердловская область
чиновник, депутат, отставка, увольнение, дверь (2018) | Фото: Накануне.RU

Глава администрации Чкаловского района Екатеринбурга покинул свой пост

В Екатеринбурге глава администрации Чкаловского района Вячеслав Мишарин ушел в отставку.
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Как сообщается на официальном сайте районной администрации, исполняющим обязанности главы назначен Евгений Шипицын. До назначения он занимал пост заместителя главы по социальным вопросам.

Добавим, сегодня стало известно, что заместитель министра экономики Свердловской области Андрей Корюков ушел с должности в региональном правительстве. Чиновник приступил к обязанностям вице-мэра Екатеринбурга по экономике.

Также мэрию уральской столицы покинул пресс-секретарь Анатолий Карманов. Ожидается, что он перейдет на работу к первому заместителю главы региона Александру Высокинскому, с которым работал в "сером доме" в его бытность мэром Екатеринбурга.

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Глава администрации Чкаловского района Екатеринбурга покинул свой пост

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Теги: Мишарин, отставка, Екатеринбург



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