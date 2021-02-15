15 Февраля 2021
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Спорт
Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев (2021) | Фото: Getty Images

Три российских теннисиста впервые сыграют в 1/4 финала турнира Большого шлема

В мужской сетке в восьмёрку сильнейших теннисного Открытого чемпионата Австралии 2021 года сумели пробиться сразу три российских представителя.

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев и восьмая ракетка Андрей Рублёв в четвертьфинале встретятся друг с другом. Таким образом, в четвёрке сильнейших турнира в любом случае окажется один представитель России.

Одной из главных сенсаций турнира стала игра 27-летнего россиянина Аслана Карацева, стартовавшего с квалификации. Дебютант турниров Большого шлема сумел в 1/8 финала отыграться со счёта 0:2 по сетам. Также на своём пути он смог обыграть представителя топ-10, аргентинца Диего Шварцмана. В 1/4 финала Карацеву предстоит встретиться с представителем Болгарии Григором Димитровым.

Как отмечает пресс-служба ATP Tour, впервые в истории Открытой эры в 1/4 финала турниров Большого Шлема попали сразу три теннисиста из России. Отметим, что Открытая эра в теннисе стартовала в 1968 году, когда все спортсмены, включая любителей, получили право принимать участие в любых соревнованиях.

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Три российских теннисиста впервые сыграют в 1/4 финала турнира Большого шлема

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Теги: теннис, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Открытый чемпионат Австралии



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