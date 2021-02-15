В Тюмени за сутки два человека выпали из окон многоэтажки и разбились

В Тюмени за сутки два человека упали из окон многоэтажек, передает корреспондент Накануне.RU.

Первая трагедия произошла на ул. Пермякова. Там из окна выпал 22-летний мужчина. Второй - на ул. Федюнинского. 41-летняя женщина упала с восьмого этажа.

"На улицу Пермякова бригада скорой медицинской помощи приехала в 1.37, а на Федюнинского медики прибыли в 8.28. В обоих случаях им оставалось только констатировать смерть", - сообщили в департаменте здравоохранения.

Проводится доследственная проверка.