В приморской колонии убит заключенный, осужденный за теракты в "Интуристе" и "Охотном ряду"

В Приморье СКР возбудил уголовное дело по статье "Убийство" после того, как в медсанчасти местной ИК-27 скончался Халид Хугуев, осужденный по делу о терактах в гостинице "Интурист" и торговом центре "Охотный ряд" в Москве.

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Следствие считает, что 13 февраля в медицинской части исправительного учреждения между двумя осужденными произошла ссора, "в ходе которой 41 -летний подозреваемый нанес ранение шеи 65-летнему потерпевшему лезвием от канцелярского ножа". "От полученного ранения потерпевший скончался. Причиной ссоры стали оскорбления со стороны потерпевшего в адрес подозреваемого", - говорится в сообщении краевого управления Следственного комитета.

По данным Telegram-канала Life Shot, подозреваемый уже дал признательные показания.

В 2009 году Московский городской суд вынес приговор в отношении уроженца Чечни Халида Хугуева и дагестанца Магомадзаира Гаджиакаева, признанных виновными в терроризме (ст.205 УК РФ). Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме.

Приговором суда Хугуев получил 25 лет заключения в колонии строгого режима, а Гаджиакаев - 15 лет. Следствие полагало, что теракты в гостинице и торговом центре были заказаны Шамилем Басаевым, а Хугуева и вовсе называли финансистом Басаева. Он был задержан в ходе контртеррористической операции еще в конце 2002г.

Взрыв в гостинице "Интурист" прогремел 26 апреля 1999г. В результате теракта пострадали 11 человек, в том числе десятимесячный ребенок, являющийся гражданином Испании. Серьезные повреждения получил 20-й этаж отеля.

В торговом комплексе "Охотный ряд" на Манежной площади взрыв произошел 31 августа 1999г. В результате взрыва бомбы, заложенной в салоне игровых автоматов, пострадали 40 человек, одна из раненых позже скончалась.

В 2010 году Верховный суд смягчил наказание Хугуеву — снизил срок до 22 лет колонии.