15 Февраля 2021
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Политика За рубежом
Курильские острова, Курилы (2017) | Фото: fobos.tv

В Японии пообещали настойчиво добиваться решения вопроса по Курилам

Токио намерено добиваться решения "территориального вопроса" с Москвой, несмотря на поправки к российской Конституции. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.

По его словам, Япония настроена продолжать вести "настойчивые" переговоры о мирном договоре с Россией, пишет Regnum.

Кацунобу добавил, что уже после внесения изменений в Конституцию экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил договоренность о том, чтобы ускорить переговоры о мирном договоре на основе декларации 1965 года.

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что продолжит курс в отношении России, который проводил его предшественник на посту главы правительства Синдзо Абэ. В разговоре в Путиным он высказал намерение не оставлять данный вопрос "для последующих поколений".

Стоит отметить, что, по данным соцопроса, многие японцы приняли тот факт, что получить острова не удастся ни при каких условиях. Но находятся и те, кто призывает усилить давление на Москву или сокрушается, что острова не удалось получить раньше из-за очень мягкой политики.

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В Японии пообещали настойчиво добиваться решения вопроса по Курилам

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Теги: япония, курилы, россия



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