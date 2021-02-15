На Ямале главе вменили трату "казённого" миллиона на ремонт, который никто не делал

Главе МО Мужевское вменяют оплату несуществующего ремонта, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

По данным следствия, в 2020 г. в селе Мужи глава заключил от лица администрации села несколько контрактов с коммерческой организацией. Предметом соглашения стал ремонт дороги – укладка основания из щебня – по улице Советская в селе Восяхово. Срок – 10 дней с момента подписания.

Руководитель достоверно знал, что работу эту никто делать не будет в силу географического расположения села Восяхово, климатических условий и отсутствия транспортной доступности. После подписания актов о приёмке "выполненных" работ на счёт компании перевели более 1 млн руб., что и составило, отмечают следователи, ущерб бюджету.

Глава окружного управления СКР Андрей Егоров возбудил уголовное дело по статье "Хищение чужого имущества в особо крупном размере". Руководителю Мужевского предъявлено обвинение, он отправлен под домашний арест.