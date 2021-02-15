В Челябинской области за сутки выписали 570 человек, переболевших COVID-19

В Челябинской области за сутки у 259 человек подтвержден COVID-19, 12 человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 49 тыс. 234 человек.

В настоящий момент в регионе 6 тыс. 426 заболевших. За сутки выписаны 570 человек, всего в регионе выздоровели 40 тыс. 852 пациента.

За прошедшие сутки умерло 12 человек, из них семь от коронавируса. Еще у пяти человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.