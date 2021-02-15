15 Февраля 2021
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Газпром нефть (2021) | Фото: Газпром нефть

"Газпром нефть" в 2020 году реализовала в Ямальском районе около 20 проектов в социальной сфере

"Газпром нефть" подвела итоги социальной деятельности в Ямальском районе в 2020 году. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, реализовано около 20 проектов, направленных на поддержку комплексного развития территории.

В первую очередь, нефтяники оказывали помощь в борьбе с COVID-19. Компанией были приобретены медицинские маски и респираторы, перчатки, антисептики – всего более 85 тысяч экземпляров, а также около 2 тысяч упаковок медикаментов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, их получили больницы, сельские школы, аптеки, административные учреждения. Средства защиты были распространены и среди коренных жителей во время выездов в тундру. Также нефтяники помогли оплатить гостиничные услуги по временной обсервации людей на 14-дневном карантине.

Была оказана помощь в вертолетных перевозках тундрового населения, доставке продуктов и предметов обихода в села. Также в пользование общины КМНС "Харп" для решения транспортного вопроса приобретен вездеход.

Прошла и традиционная акция по очистке территории отдаленных ямальских сел от "исторического наследия". При участии жителей очищены земли общей площадью около 15 га вблизи сел Мыс Каменный и Новый Порт, а также в прибрежной зоне Обской губы. Также в рамках проекта "Родной двор", который направлен на благоустройство территорий, в Мысе Каменном установлены топиарные фигуры арктических животных и памятник в честь 75-летия Победы, а в Новом Порту на центральной площадке был открыт спортивно-игровой комплекс.

(2021)|Фото: Газпром нефть

Реализованы и проекты в образовательной сфере. В Новопортовской школе-интернате отремонтирован и оснащен современным оборудованием "Класс точных наук". В сельских школах укомплектованы классы по химии для подготовки учеников по программе World Skills, организованы онлайн-курсы для старшеклассников. В Мыскаменской школе появился школьный инновационный технопарк "ФабЛаб-Ямал", который помимо ручных инструментов и измерительных приборов оснащен современными станками и расходными элементами для робототехнических проектов.

Для поддержки развития творческого потенциала жителей сел в третий раз прошел фестиваль "Дыхание Арктики". Несмотря на ограничительные условия и онлайн-формат проекта, в нем участвовало рекордное количество конкурсантов – почти 350 человек. В новом Мыскаменском доме культуры обновили костюмный фонд, а также издан фотоальбом "Мой Ямальский – моя гордость" к 90-летнему юбилею муниципального образования.

Активно участвуют в жизни сел и волонтеры компании. Сотрудники выбрали и на собственные средства купили подарки к 1 сентября и Новому году для воспитанников школы-интерната.

(2021)|Фото: Газпром нефть

"Газпром нефть" ежегодно разрабатывает разнонаправленные программы социального партнерства, прислушиваясь к пожеланиям жителей регионов. Генеральный директор "Газпромнефть-Ямала" Алексей Овечкин отметил, что все проекты направлены на улучшение социально-экономического благополучия отдаленных ямальских сел. Генеральный директор "Газпромнефть-Развития" Айдар Сарваров добавил, что компания реагирует и на новые вызовы. "С наступлением пандемии мы смогли переориентировать наши социальные инвестиции на более актуальные цели – такие, как борьба с COVID-19, при этом не отказавшись от основных планов, в том числе – в области образования и культуры", – отметил он.

Напомним, что в Ямальском районе компания "Газпромнефть-Ямал" разрабатывает Новопортовское месторождение, "Газпромнефть-Развитие" реализует крупный проект "Газ Ямала".

Андрей Кугаевский, глава Ямальского района: "От лица жителей Ямальского района выражаю признательность партнерам за оказанную поддержку в непростой период пандемии – помощь пришла своевременно нашим учреждениям в отдаленных поселениях и жителям тундры. Благодаря долгосрочному сотрудничеству выполняются важнейшие запросы жителей территории на внедрение инноваций в обучении школьников, украшение и благоустройство северных поселений, реализацию необычных творческих проектов. Это тот пример совместного взаимодействия, когда заряженность на достижение качественных результатов дает синергетический эффект".

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"Газпром нефть" в 2020 году реализовала в Ямальском районе около 20 проектов в социальной сфере

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Теги: Газпром нефть, социальные проекты



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