В состав тюменского нефтепромышленного кластера вошло 45 российских компаний

Только за четыре года сотрудники нефтяных и газовых отраслей в шесть раз увеличили объем закупок продукции и услуг предприятий Тюменской области, что по итогам 2019 г. составило 157 млрд руб. Достижение данного показателя стало возможным благодаря объединению в Тюменском нефтепромышленном кластере 45 компаний из десяти регионов России и становлению области точкой продвижения высокотехнологичных проектов для ТЭК. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор на совещании в Нижнем Новгороде, которое было посвящено вопросам использования научно-технического потенциала оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли "ОПК-ТЭК 2021".

Как отметил глава региона, за последние годы традиционные запасы месторождений практически себя исчерпали, а для добычи трудноизвлекаемых запасов крайне необходимо освоения новых технологий. Помимо этого, нефтегазовые компании сталкиваются с нестабильностью цен на нефть, сокращением объемов добычи, срывами поставок высокотехнологичного зарубежного оборудования из-за санкций и пандемии.

"Выход может быть в консолидации внутренних ресурсов предприятий страны, в том числе с вовлечением научного и производственного потенциалов оборонно-промышленного комплекса. ТЭК как заказчик может быть партнером для ОПК", – убежден губернатор.

При этом он подчеркнул, что Тюменская область обладает всеми компетенциями, для наращивания доли гражданской продукции до 50% в общем объеме выпуска к 2030 г. – задача, которую оборонно-промышленным комплексам поставил президент страны Владимир Путин.

После объединения российских компаний, в Тюменском нефтепромышленном кластере было сформировано 28 проектов: семь уже переданы на совместную экспертизу в компанию "Газпромнефть", а четыре уже удачно ее прошли и запущены в проработку.

"В Тюменском нефтепромышленном кластере мы выстраиваем работающую систему, которая позволяет предприятиям и стартапам доводить свои разработки до испытаний и серийного производства. Мы знаем, что волнует нефтяников, отдаем эти знания бизнесу, который при государственной поддержке разрабатывает нужные технологии", – сказал губернатор Тюменской области.

Александр Моор пригласил предприятия ОПК принять участие в ТНФ-2021 (Тюменский нефтегазовый форум) и присоединиться к Тюменскому нефтепромышленному кластеру. Губернатор также предложил использовать накопленный опыт региона для создания единого механизма реализации технологического партнерства между топливно-энергетической и оборонно-промышленной отраслями.

"Доля оборудования для топливно-энергетического комплекса в структуре гражданской продукции ОПК пока невысокая, составляет в среднем в последние годы около 10 процентов. Начиная с 90-х годов превалировала импортная техника, что существенно сдерживало производство отечественных аналогов. Новое время диктует новые вызовы. Вопросы импортозамещения в ТЭК, обеспечения технологической независимости выходят на первый план", – подчеркнул Андрей Ельчанинов.

После совещания Александр Моор провел рабочую встречу с главой Нижегородской области Глебом Никитиным, в рамках которой была рассмотрена возможность подписания в ближайшее время соглашения о сотрудничестве и разработке дорожной карты. Моор отметил колоссальный потенциал промышленности Нижегородской области, а также уникальность научной базы оборонно-промышленного комплекса. По его мнению, объединение усилий регионов позволит успешно решить вопросы импортозамещения и производства продукции, которая будет востребована нефтегазовой отраслью и ТЭК. Глеб Никитин также поддержал своего коллегу, отмечая успехи Тюменской области в привлечении инвестиций в регион.

Напомним, в декабре 2020 г. губернатор Тюменской области Александр Моор и Нижегородской Глеб Никитин вошли в ТОП-10 "глав регионов новой волны", который был опубликован в докладе ЭИСИ "Губернаторы новой волны: общественное мнение и лучшие практики".

Как отметила директор Департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, именно "губернаторы новой волны" демонстрируют наиболее успешный опыт исполнения регионами задачи по диверсификации выпускаемой продукции предприятий ОПК на примере нефтегазовой отрасли.

"Прошлый год показал, насколько важно, чтобы научно-технологический потенциал страны был гибким. Необходимо иметь возможность использовать мощности, организационную структуру и технологические достижения смежных или даже совсем неблизких отраслей для решения сложных задач. Главы этих регионов демонстрируют стратегический подход к решению проблем, что является одной их характеристик губернаторов новой волны", - заключила эксперт.