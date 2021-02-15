СМИ: Российские банки продали за год почти 40% своих запасов золота

Российские банки в 2020 году продали почти 40% своих запасов золота – 34,5 т. За это время наша страна увеличила экспорт драгоценного металла в три раза. Самым крупным покупателем стала Великобритания (совершено сделок на $16,9 млрд), пишут "Известия".

Весной 2020 года правительство упростило для банков получение разрешения на экспорт золота. Тогда все и началось. После снижения цен на нефть до рекордных минимумов один только Сбер в одном только апреле продал треть всего золота, которое у него было. На фоне такой распродажи цены на золото били рекорды. За минувший год металл вырос в цене на 21,7%.

К продажам драгметалла впервые за 13 лет подключился и Банк России. В третьем квартале золотой запас ЦБ уменьшился на 1,2 т, или на 400 тыс. унций. Впрочем, эксперты отмечают, что регулятор избавлялся от золота не ради заработка, а поскольку доля драгметалла в резервах Банка России превысила оптимальный предел.

В текущем году аналитики тоже не исключают повышенного спроса на золото, но он будет вызван другим фактором: пандемия и экономический кризис, а также нефтяная волатильность будут уходить на второй план, а вот слабость доллара может поддержать спрос.