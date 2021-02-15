15 Февраля 2021
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Экономика В России
удаленка, налоги, предприниматель, самозанятый, бизнес (2020) | Фото: admtyumen.ru

Кабмин предложил пять мер антикризисной поддержки бизнеса

Правительство России подготовило пакет новых мер по поддержке бизнеса, сообщает газета "Известия". По данным издания, в первую очередь он направлен на сохранение занятости. Эксперты оценили пакет помощи в 150–200 млрд рублей.

Так, кабмин решил возобновить кредитование по нулевой ставке на выплату зарплат. Также планируется дополнительное снижение стоимости льготных кредитов за счет субсидий банкам.

Кроме того, предлагается списание задолженности по налогам и страховым взносам из наименее восстановившихся отраслей.

Также предполагается фиксация кадастровой стоимости офисов, торговых объектов, точек общественного питания и бытового обслуживания на уровне 2020 года и переходный налоговый режим для компаний, которые уже не могут пользоваться специальными условиями.

Предложенный пакет мер не окончательный, он может быть скорректирован и расширен, сообщил источник газеты.

Напомним, ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал Владимиру Путину, что 52% опрошенных бизнесменов сообщают о действующих в их регионах официальных или неформальных ограничениях.

19% респондентов указали, что снижение выручки у них превысило 80%, 3% уже закрылись в результате кризиса. Три четверти респондентов оценивают свои шансы на выживание как 50 на 50.

Титов предложил принять дополнительные меры или продлить те, которые были предложены властями ранее.

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Кабмин предложил пять мер антикризисной поддержки бизнеса

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Теги: бизнес, поддержка, правительство



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