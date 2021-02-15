"Это полный провал". Акция с фонариками показала отсутствие поддержки Навального среди курганцев

Жители Кургана массово не вышли на акции поддержки оппозиционера Алексея Навального, которые были запланированы на вечер 14 февраля. Напомним, вечером 2 февраля Симоновский суд Москвы вынес решение о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по уголовному делу "Ив Роше". Блогер получил реальный срок - 3,5 года колонии общего режима, но с учетом отбытого им домашнего ареста Навальный должен отсидеть в колонии 2 года и 8 месяцев.

Смысл действа был в том, чтобы выйти во двор и включить в знак солидарности фонарик на смартфоне. Количество участников не уточнялось, однако по фотографиям в соцсетях было видно, что на улицы вышло очень немного людей.

Провал флешмоба, по мнению пользователей курганских соцсетей, снова показал практически полное отсутствие сторонников "Фонда борьбы с коррупцией" (организация признана в России иностранным агентом - прим.) среди жителей Кургана.

"Если у нас люди и чем-то недовольны, то это никак не связано с Навальным. Возможно, отсутствием работы, низкими зарплатами, еще чем-то. Но по пальцам пересчитать можно тех, кто поддерживает политику этого блогера", - написал в социальных сетях житель Кургана Юрий Проценко.

Традиционно активисты курганского штаба Навального стараются создать у общественности иллюзию присутствия на различных несанкционированных акциях большого количества людей. Однако на этот раз оппозиционеры допустили ошибку. Были отдельные фото в соцсетях с малочисленными группами граждан от 1 до 3 человек. Некоторые писали, что видели в конкретном дворе и вовсе одного человека.

"Это полный провал, не вышел почти никто. Отследить это можно по соцсетям. Отдельные фотки, может, штук 10 от силы, и все. Разве это акция? У нас уток кормить в ЦПКиО народа больше собирается. Лучше бы навальновцы птичек покормили, было бы больше пользы", - пишет в одной из курганских групп пользователь Владимир Струганов.

Некоторые курганцы связывают провал воскресной "фонарной" акции с тем, что руководитель курганского штаба Алексей Шварц и его заместитель арестованы и сидят в спецприемнике, таким образом, грамотно руководить протестными настроениями в городе просто некому.

"Без своих руководителей курганские оппозиционные активисты оказались просто неспособны организовать протест. Дальнейшие акции, если они и будут, я уверен, что тоже провалятся. Народ курганский забыл уже все эти митинги, люди просто хотят жить спокойно, а если и был какой-то интерес, то это было просто курганское провинциальное любопытство", - написал в соцсетях курганец Сергей Овчинников.

Напомним, 23 и 31 января в Кургане провально прошли несанкционированные митинги сторонников Навального. На первую акцию вышло около 150 человек, а на вторую - уже около 35 человек. В других городах региона, например, в Шадринске и Далматово, митинговать и вовсе не вышел никто.