В Тюменской области сдали жилой дом, построенный по нацпроекту

В Уватском районе вскоре заселят новый 36-квартирный дом, построенный в рамках реализации нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщили Накануне.RU в главном управлении строительства региона.

16 семей получат ключи от новых квартир по программе реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жильё и городская среда". Ещё 20 семей переедут в этот дом по региональной госпрограмме "Развитие жилищного строительства".

В 2021-23 гг. в Уватском районе планируется расселить 11,5 тыс. "квадратов" аварийного жилья (29 домов, 227 квартир, 438 человек). Реализацию федерального проекта в регионе планируется завершить в 2023 г. с опережением на год и восемь месяцев.