Верховный суд: автором памятника основателям Екатеринбурга является Петр Чусовитин

Верховный суд РФ подтвердил, что единственным автором екатеринбургского памятника основателям города Татищеву и де Геннину является скульптор Петр Чусовитин. Об этом Накануне.RU сообщили в Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере изобразительного искусства (УПРАВИС).

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"Сегодня в суде было рассмотрено два дела с участием УПРАВИС в отношении памятника. В обоих случаях суд подтвердил правомочность действий УПРАВИС. Чусовитин - надлежащий правообладатель памятника", - рассказал директор Ассоциации правообладателей Эрик Вальдес-Мартинес.

Он обратил внимание на то, что суд отверг все доводы оппонентов Чусовитина.

"Ответчики утверждали, что правообладатель произведения не Петр Павлович, а администрация Екатеринбурга, хотя никаких договоров передачи авторских прав с автором никогда не заключалось. Ошибочная позиция ответчика в том, что архитекторы также являются соавторами памятника. Да, они авторы постамента, который охраняется отличным от скульпторы режимом как произведение архитектуры.

Кроме того, наши оппоненты считают, что договор Чусовитина и УПРАВИС - ненадлежащая сделка. Все эти аргументы Верховным судом были отклонены", - добавил Вальдес-Мартинес.

Напомним, в конце прошлого года Верховный суд отправил на пересмотр дело о правах на изображение памятника Татищеву и де Геннину.