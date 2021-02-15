Пресс-секретарь мэра Екатеринбурга уволился из "серого дома" и перейдет на работу к Высокинскому

В администрации Екатеринбурга при новом мэре Алексее Орлове продолжаются кадровые перестановки. После прихода на должность вице-мэра замминистра экономики области Андрея Корюкова, из администрации уходит пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов. Как рассказал Накануне.RU сам Карманов, в пятницу он отработал в городской ратуше последний день.

Как сообщил осведомленный источник нашего агентства, теперь Карманов перейдет на работу к первому заместителю главы региона Александру Высокинскому, с которым работал в "сером доме" в его бытность мэром уральской столицы. В данный момент касательно трудоустройства Карманова ведутся переговоры.