Названы регионы России с самым высоким и низким качеством жизни

Лидерами в рейтинге регионов России по качеству жизни в 2020 году стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования.

В первую десятку вошли Татарстан, Краснодарский край, Воронежская, Белгородская, Калининградская и Ленинградская области, ХМАО.

Отмечается, что эта десятка осталась неизменной в сравнении с рейтингом 2019 года.

На последних местах рейтинга находятся: Тыва, Кабардино-Балкария, Бурятия, Ингушетия, Еврейская автономная область, Республика Алтай, Курганская область, Забайкальский край, Калмыкия и Карачаево-Черкесия.

Ранее эксперты назвали лучшие и худшие для жизни регионы России. Аналитики "Национальных кредитных рейтингов" по заказу РБК анализировали данные по качеству жизни населения за 2019 год.

Среди лидеров оказались столицы (причем Петербург обошел Москву), регионы центральной России (Белгородская и Московская области), Западная Сибирь (Тюменская область и Югра), а среди аутсайдеров – Дальний Восток, Восточная Сибирь и Северный Кавказ.