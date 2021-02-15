Роспотребнадзор и ВОЗ объявили о создании совместного центра по готовности к пандемиям

Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявили о создании совместного органа. На базе ФКУЗ "Российский научно-исследовательский противочумный институт "Микроб" будет создан Сотрудничающий центр ВОЗ по готовности к пандемиям и обучению команд быстрого реагирования, говорится в сообщении российского ведомства.

"На основе опыта по борьбе с инфекциями, в том числе и за рубежом, Роспотребнадзор будет оказывать поддержку ВОЗ по вопросам создания и использования мобильных лабораторий, обучения иностранных специалистов, прежде всего в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, в области реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера и выстраивания сети подобных учреждений", - говорится в заявлении Роспотребнадзора.

ВОЗ и российское агентство надеются, что смогут нарастить потенциал стран евразийского региона в борьбе с пандемиями, а основой для этого станут российские технологии.

Отметим, что ВОЗ до сих пор не зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V". Три недели назад сообщалось, что отечественный препарат прошел три этапа утверждения из пяти. Также пока не известно о перспективах одобрения российской вакцины в Евросоюзе.