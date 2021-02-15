Россия финишировала третьей в медальном зачёте на ЧМ по бобслею и скелетону

Сборная России финишировала третьей в медальном зачёте на чемпионате мира по бобслею и скелетону. Соревнования завершились накануне в немецком Альтенберге.

При этот все награды были завоёваны в скелетоне. Александр Третьяков занял второе место в личных мужских соревнованиях, у женщин Елена Никитина завоевала бронзовую награду. Помимо этого, они стали третьими в командных соревнованиях, сообщает RT.

Первое место в медальном зачёте в итоге завоевала сборная Германии (по 5 золотых, серебряных и бронзовых медалей), второе место — у сборной США (две золотых награды).