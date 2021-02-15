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Екатеринбургская городская дума, Алексей Орлов (2020) | Фото: Накануне.RU

"Так ведут себя безответственные люди": архитекторы о заявлениях Орлова про Краснознаменную группу

Главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков считает, что Краснознаменная группа должна быть восстановлена на прежнем месте.
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Напомним, недавно новый глава города Алексей Орлов предложил вновь обсудить данный вопрос.

"Знаю, что она сохранена. Пока не доехал до места, где она хранится. Давайте еще раз посмотрим, на том месте она должна стоять или нет. Тема резонансная для нашего города. Давайте предложим новый формат и решим судьбу Краснознаменной группы вместе", - принялся уходить мэр от обещаний, которые давал прежний глава Александр Высокинский.

Такие заявления градоначальника вызвали удивление у ветеранов. Один из них, почетный начальник госпиталя для ветеранов войн Семен Спектор, потребовал от Орлова вернуть монумент на его историческое место.

С ним солидарен и главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков. Как заявил специалист, решение о восстановлении Краснознаменной группы на прежнем месте, на Плотинке, было принято при Александре Высокинском, и процесс восстановления начался. По его словам, восстановление памятника идет долго из-за продолжительных исследовательских и проектных работ, а также необходимости укрепления плотины, но отказываться от места не нужно.

"Памятник должен быть на том месте, на котором стоял. Это знаковое место, историческое", - цитирует Молокова ИА "Красная Весна".

выставка, памятная акция за возвращение Краснознаменной группы(2019)|Фото: Накануне.RU

Другие представители архитектурного сообщества города назвали заявления Алексея Орлова "ошибкой".

"Это ошибка мэра, причем очень большая", - считает завкафедры градостроительства УралГАХУ, член архитектурно-градостроительного совета Екатеринбурга Сергей Санок. По его словам, подобными заявлениями новый мэр "противопоставит себя части населения".

Как отмечает архитектор-градостроитель Сергей Токарев, высказывания Орлова "мягко говоря, вызывают недоумение".

"На самом деле жители возмущены… Тут ведь еще один вопрос: какая-то преемственность власти городской, она есть? Один мэр обещает, на смену ему приходит другой - затягивает ситуацию... Так ведут себя безответственные люди. Если он с этого начинает, то не знаю, чем он закончит", - полагает Токарев.

Архитектор, специалист по охране культурного наследия Елена Двойникова напомнила, что уже было множество обсуждений по Краснознаменной группе и принято решение о ее восстановлении.

"Все уже устали от этого торгашества, просто устали. Надо учитывать общий настрой людей, характер города. Это его достижения и доблесть, в конце концов, его достоинство. Нельзя спекулировать на этих вещах", - отметила Двойникова, добавив, что Краснознаменная группа должна быть восстановлена именно в центре плотины городского пруда, в ключевой точке, с которой начинался Екатеринбург.

Напомним, восстановление монумента, варварски демонтированного в 2013 году, запланировано на 2021 год.

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"Так ведут себя безответственные люди": архитекторы о заявлениях Орлова про Краснознаменную группу

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Теги: Краснознаменная группа, архитекторы, Орлов, Екатеринбург



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