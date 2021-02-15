"Коммунисты России" отказались участвовать в конкурсе на должность мэра Сургута

Первый секретарь югорского окружного комитета "Коммунистов России" Вадим Абдуррахманов сделал официальное заявление, в котором указал, что коммунисты отказываются от участия в выборах на должность главы Сургута, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы коммунисты отказались от участия в "выборах" главы Сургута, потому что это, не выборы, а шоу. Это сделано в ущерб интересам граждан и устраивает только партию власти. Создаются дополнительные условия для узурпация власти. Единственная возможность для победы честном путем это, прямые, честные, прозрачные выборы, на которых реально организовать полноценное наблюдение. Участвовать , чтобы придать легитимности шоу, которое заказала партия власти у нас у коммунистов нет никакого желания", - заявил он.

Отметим, что Вадим Абдурраханов был в числе кандидатов на должность главы, во время первого конкурса. В январе конкурс на пост главы оказался сорван – документы из нескольких десятков претендентов верно оформил только один участник гонки, Артур Романов.

Сейчас конкурс объявлен повторно. Заседание конкурсной комиссии, на котором будут заслушаны программы кандидатов и приняты решения о допуске к участию в следующем этапе, состоится 20 февраля. Затем пройдут депутатские слушания. Окончательное решение по кандидатам депутаты примут 27 февраля. Подавать документы можно было с 31 января по 14 февраля. Всего на повторный конкурс заявились 30 человек.