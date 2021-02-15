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Экономика За рубежом
Дмитрий Рыболовлев (2014) | Фото:theguardian.com

Экс-владелец "Уралкалия" продает свой роскошный бизнес-джет Airbus A319

Бывший владелец "Уралкаолия" Дмитрий Рыболовлев решил расстаться с роскошным частным самолетом на базе Airbus A319. В окружении миллиардера сообщили, что он готов купить для своей семьи более современный самолет, передает РБК.

Самолет зарегистрирован на оффшор Рыболовлева на Британских Виргинских островах, владелец указывает, что журнал Forbes оценивал этот самолет в $60 млн, а в 2029 году судно вошло в десятку самых дорогих бортов российских бизнесменов.

Эксплуатируется самолет с 2012 года. Он рассчитан на 14 пассажиров, может пролететь до 11 тыс. км без дозаправки, скорость – до 850 км/ч. На борту имеется спальня столовая, ванная комната, две гостиных.

Между тем, Рыболовлев уде третий раз выставил на продажу свою 67-метровую яхту Anna I.  Первоначально за нее просили 65 млн евро, но теперь готовы отдать за 53,9 млн евро. В собственности миллиардера есть еще одна лодка, 110-метровая Anna с оценочной стоимостью $300 млн.

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Экс-владелец "Уралкалия" продает свой роскошный бизнес-джет Airbus A319

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Теги: дмитрий рыболовлев, airbus 319, бизнес-джет, яхта, продажа



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